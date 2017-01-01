Бразилия задействовала армию для тушения пожаров в Амазонии

По всей Бразилии зарегистрировано около 80 тысяч пожаров, что является самым высоким показателем с 2013 года.

Президент Бразилии Жаир Болсонаро разрешил военные операции в семи штатах страны для борьбы с масштабными пожарами в лесах Амазонии, сообщает Reuters.

Болсонаро также сообщил о принятии предложения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о предоставлении самолета и специализированной поддержке для операций по пожаротушению.

На данный момент бразильские военные самолеты сбрасывают воду на горящий лес. В тушении пожаров задействованы более 43 тысяч солдат.

По данным агентства космических исследований INPE, по всей Бразилии до 24 августа зарегистрировано около 80 тысяч пожаров, что является самым высоким показателем по крайней мере с 2013 года.

Ранее бразильские штаты Пара, Рондония, Рорайма, Токантинс, Акко и Мату-Гросу, Амазонас обратились с просьбой о военной помощи в тушении пожаров в Амазонии.

Пожары вызвали протесты по всему миру и стали главной темой для беспокойства на встрече G7 в Биаррице на юге Франции. Мировые лидеры на саммите договорились помочь странам, пострадавшим от пожаров.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС отложит подписание торгового соглашения с Бразилией из-за бездействия местных властей в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.

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