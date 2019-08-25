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Трюдо и Меркель ждут от Украины реформ

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Премьер-министр Канады и канцлер Германии в рамках саммита G7 обсудили поддержку Украины и призвали к продолжению пути реформ.
Меркель и Трюдо обсудили Украину
Меркель и Трюдо обсудили Украину
pm.gc.ca

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в рамках саммита G7 отметили важность реформ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Трюдо в понедельник, 26 августа.

Лидеры двух государств призвали Украину к реформам и заверили в дальнейшей поддержке.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат в этом, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, среди затронутых тем был также Иран и стремительные изменения климата в мире.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

 

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Теги: Украина, Меркель, Ангела Меркель, G7, Джастин Трюдо
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Источник: korrespondent.net

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