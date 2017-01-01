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Макрон: РФ можно пригласить в G7 в качестве гостя

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Страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе – лидеров не входящих в G7 стран.
Макрон заявил, что хозяйка нового саммита "семерки" может пригласить РФ как гостя
Макрон заявил, что хозяйка нового саммита "семерки" может пригласить РФ как гостя

Страны G7 не достигли консенсуса по теме возвращения РФ в G8, заявил в понедельник, 26 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Решения о расширении числа участников принимаются консенсусом", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биаррице, добавив, что такого консенсуса сейчас нет.

При этом Макрон подчеркнул, что страна-устроитель саммита имеет право приглашать на него гостей, в том числе - лидеров не входящих в G7 стран.

"Страна-устроитель может приглашать людей, но - в качестве гостей", - сказал президент Франции.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет как раз на американской территории. Но Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказался против возвращения формата "Большой восьмерки" с участием России.

"Канада не поддерживает возвращение России к участию в саммитах G7", - заявил Трюдо на пресс-конференции. "России нужно изменить свое поведение, которое привело ее к исключению (из участников G8) в 2014 году", - сказал канадский премьер.

Он также осудил присоединение к России Крыма, а также "российскую агрессию".

Как сообщалось, Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с лидерами других стран группы, настаивая на том, что Россия должна вернуться в ее состав.

Трамп рассказал о дискуссии по России на G7

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Теги: Россия, саммит, Дональд Трамп, G7, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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