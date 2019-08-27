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Сербские ультрас привезли к стадиону танк

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В МВД страны не нашлий нарушений законодательства и заверили, что танк не несет угрозу.

Фанаты сербского футбольного клуба Црвена Звезда установили возле стадиона имени Райко Митича в Белграде танк времен югославской войны, сообщает Радио Свобода.

Танк был доставлен накануне, а сегодня состоится ответный матч против швейцарского Янг Бойз в плей-офф раунде за выход в групповой этап Лиги чемпионов.

На танке нарисована эмблема Црвены Звезды и надпись "Северная армия" - название объединения болельщиков клуба.

В МВД страны успокоили, что танк не несет угрозы, поскольку с него сняты все вооружение.

Болельщики в соцсетях утверждают, что танк подарил им владелец компании, торгующей ломом, а танк он приобрел давно у сербских вооруженных сил. Белградские СМИ пишут, что болельщики не просили и не получили от коммунальных учреждений разрешения для размещения танка.

Согласно информации СМИ, танк Т-55 был захвачен в Вуковаре. Этот факт вызвал возмущение у хорватских болельщиков, которые требуют от УЕФА отреагировать на случившееся.

Отметим, первый матч Црвены Звезды против Янг Бойз завершился результативной ничьей 2-2.

 

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Теги: Лига Чемпионов, Сербия, Стадион, танки, болельщики, фанаты, ультрас
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SANDMAN    27.08.2019, 18:01
Оценка:  -1
SANDMAN
Армату привези.
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