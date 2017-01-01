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Стрельба в США: число жертв увеличилось до пяти

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Стало известно о росте числа погибших в результате стрельбы в американском штате Техас.
В США произошла очередная стрельба
В США произошла очередная стрельба
Getty Images

Пять человек погибли в результате стрельбы в городе Одесса, расположенном в американском штате Техас, сообщает телеканала MSNBC со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
 
До этого была информация о двух убитых.
 
Согласно достоверным данным, из-за стрельбы еще пострадали 21 человек. Убитые и пострадавшие были только среди мирного населения.

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Ранее сообщалось о том, что вооруженные лица стреляли по людям на трассе в американском штате Техас, а затем скрылись на грузовиках.

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Теги: США, стрельба, жертвы, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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