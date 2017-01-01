Стрельба в США: число жертв увеличилось до пяти

Стало известно о росте числа погибших в результате стрельбы в американском штате Техас.



Пять человек погибли в результате стрельбы в городе Одесса, расположенном в американском штате Техас, сообщает телеканала MSNBC со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

До этого была информация о двух убитых.





Водитель устроил стрельбу в Киеве: есть раненый Согласно достоверным данным, из-за стрельбы еще пострадали 21 человек. Убитые и пострадавшие были только среди мирного населения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet