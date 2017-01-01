Стрельба в США: число жертв увеличилось до пяти
Стало известно о росте числа погибших в результате стрельбы в американском штате Техас.
Пять человек погибли в результате стрельбы в городе Одесса, расположенном в американском штате Техас, сообщает телеканала MSNBC со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
До этого была информация о двух убитых.
Согласно достоверным данным, из-за стрельбы еще пострадали 21 человек. Убитые и пострадавшие были только среди мирного населения.
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Водитель устроил стрельбу в Киеве: есть раненый
Ранее сообщалось о том, что вооруженные лица стреляли по людям на трассе в американском штате Техас, а затем скрылись на грузовиках.
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