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Ураган Дориан усилился до максимальной категории

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Ожидается, что через несколько часов ураган достигнет Багамских островов, а к вечеру 2 сентября — побережья Флориды.
Ураган Дориан в США
Ураган Дориан в США
 
Ураган Дориан в Атлантическом океане усилился до пятой (максимальной) категории по шкале Саффира — Симпсона, сообщает Associated Press.
 
Скорость ветра в его центре достигает 260 километров в час. Ожидается, что через несколько часов ураган достигнет Багамских островов, а к вечеру 2 сентября — побережья Флориды.
 
Обычно в Атлантике за сезон формируется не более одного урагана пятой категории.
 
В 2018 году ураган пятой категории Майкл стал причиной гибели 74 человек. Финансовый ущерб от него оценивался в 25 миллиардов долларов.
 
Из-за приближения урагана Дориан президент США Дональд Трамп отменил свое участие в проходящих в Польше мероприятиях, посвященных началу Второй мировой войны.
 
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Теги: США, Флорида, ураган
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Источник: korrespondent.net

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