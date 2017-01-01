Ураган Дориан усилился до максимальной категории

Ожидается, что через несколько часов ураган достигнет Багамских островов, а к вечеру 2 сентября — побережья Флориды.

Ураган Дориан в Атлантическом океане усилился до пятой (максимальной) категории по шкале Саффира — Симпсона, сообщает Associated Press.

Скорость ветра в его центре достигает 260 километров в час. Ожидается, что через несколько часов ураган достигнет Багамских островов, а к вечеру 2 сентября — побережья Флориды.

Обычно в Атлантике за сезон формируется не более одного урагана пятой категории.

В 2018 году ураган пятой категории Майкл стал причиной гибели 74 человек. Финансовый ущерб от него оценивался в 25 миллиардов долларов.