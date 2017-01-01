В Госдепе объяснили удары по Идлибу

Российские СМИ продвигают недостоверные утверждения об атаке США в Сирии, подчеркнули в Вашингтоне.

Представитель Госдепартамента заявил, что операция США в сирийской провинции Идлиб была ответом главарям группировок, связанным с террористической сетью Аль-Каида. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщило агенство ТАСС

Как указал чиновник Госдепа, именно террористы несут ответственность за планирование атак, представляющих угрозу гражданам США, их партнерам и мирным жителям.

При этом он подчеркнул, что удары были "точечными и целенаправленными", а российские СМИ "продвигают недостоверные утверждения" относительно операции.

"Мы полностью отвергаем усилия российских СМИ по продвижению недостоверных утверждений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом (президента Сирии Башара) Асада и его союзниками", - заявил представитель ведомства.

По его словам, это "очевидная попытка отвлечь внимание от повсеместно осуждаемых авиаударов со стороны режима Асада и России по гражданским лицам в Идлибе".

"Если РФ серьезно обеспокоена относительно перемещенных и гражданских лиц в Сирии, то она должна использовать свое влияние на режим Асада, чтобы положить конец неизбирательным бомбардировкам, направленным против мирных жителей, сотрудников гуманитарных организаций и инфраструктуры", - отметили в Госдепе.

Ранее в РФ заявили, что США нанесли авиаудар по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, который привел к многочисленным жертвам и разрушениям.

В командовании Вооруженных сил США подчеркнули, что ракетный удар был произведен по объектам боевиков сирийского отделения террористической группировки Аль-Каида.

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