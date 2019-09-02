У берегов США загорелся корабль: более 30 погибших
В результате возгарания судна погибли по меньшей мере 34 человека, несколько членов экипажа были спасены.
D результате пожара на корабле у округа Вентура в Калифорнии погибли 34 человека, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
"Пожарная служба округа Вентура подтвердила 34 погибших в результате инцидента", - сообщает телеканал.
Береговая охрана Лос-Анджелеса сообщает, что на место выехали спасательные команды, несколько членов экипажа были спасены, эвакуация продолжается.
Других подробностей о происшествии не сообщается.
Ранее сообщалось, что у берегов Турции тонет севшее на мель судно.
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