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У берегов США загорелся корабль: более 30 погибших

Комментариев: 1
В результате возгарания судна погибли по меньшей мере 34 человека, несколько членов экипажа были спасены.
Количество жертв пожара на судне может увеличиться
Количество жертв пожара на судне может увеличиться
D результате пожара на корабле у округа Вентура в Калифорнии погибли 34 человека, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление.
 
 
"Пожарная служба округа Вентура подтвердила 34 погибших в результате инцидента", - сообщает телеканал.
 
Береговая охрана Лос-Анджелеса сообщает, что на место выехали спасательные команды, несколько членов экипажа были спасены, эвакуация продолжается.
 
Других подробностей о происшествии не сообщается.
 
 
 

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Теги: США, Калифорния, судно, корабль, пожар
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ПНХ    02.09.2019, 17:03
Оценка:  +1
ПНХ
так это же пендосские рукожoпые рагули, чтоб вы повыздыхали все к eбаной матери!
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