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Пожар на судне у берегов США: появились подробности

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В момент возгарания на судне было 39 человек. Членам экипажа удалось спастись, поскольку они были в кабине, а остальные - в трюме.
Судьба 34 пассажиров загоревшегося судна пока неизвестна
Судьба 34 пассажиров загоревшегося судна пока неизвестна
Santa Barbara County Fire Department

В результате пожара на борту коммерческого судна у берегов Калифорнии 34 человека числятся пропавшими без вести, 4 члена экипажа удалось спасти. Об этом сообщает в понедельник, 2 сентября, телекомпании CNN со ссылкой на представителя службы пожарной охраны округа Санта-Барбара Майка Элиасона.

"Они считаются пропавшими без вести. В районе трагедии стоит сильный туман. Мы все еще надеемся, что кто-то из пассажиров мог доплыть до берега. Судно стояло на якоре очень близко от берега, и нам остается только надеяться, но мы должны быть готовы и к самому худшему сценарию", - сказал он.

Представитель Береговой охраны США Аарон Бемис сообщил в интервью, что "спасатели пока не смогли проникнуть во внутренние помещения судна, где находились 34 пассажира". 

"Члены экипажа были спасены", - сообщает береговая служба в своем Twitter. Отмечается, что у членов экипажа имеются незначительные травмы.
 
По словам представителя береговой охраны Лос-Анджелеса, речь идет о четырех членах экипажа. Капитан корабля все еще находится на судне.

По данным KTLA, пожар вспыхнул на 23-метровом судне Conception 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары.

Ранее сообщалось, что у берегов Турции тонет севшее на мель судно.

 

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Теги: США, судно, корабль, моряки, пожар
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Источник: korrespondent.net

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