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Япония готова направить корабль в Ормузский пролив

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Окончательное решение власти Японии примут в конце сентября, после заседания Генассамблеи ООН.
Япония собирается направить корабль в Ормузский пролив вне коалиции США
Япония собирается направить корабль в Ормузский пролив вне коалиции США

Власти Японии готовы направить военный корабль морских Сил самообороны в Ормузский пролив вне коалиции, возглавляемой США, сообщает газета Yomiuri Shimbun.
 
"Правительство Японии рассматривает возможность отправки военного корабля в Ормузский пролив для осуществления патрулирования и сбора информации", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что окончательное решение будет принято в конце сентября, после заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, ранее Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.
 

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Теги: Япония, корабль, Персидский залив, Ормузский пролив
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Источник: korrespondent.net

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