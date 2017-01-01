Япония готова направить корабль в Ормузский пролив
Окончательное решение власти Японии примут в конце сентября, после заседания Генассамблеи ООН.
Власти Японии готовы направить военный корабль морских Сил самообороны в Ормузский пролив вне коалиции, возглавляемой США, сообщает газета Yomiuri Shimbun.
"Правительство Японии рассматривает возможность отправки военного корабля в Ормузский пролив для осуществления патрулирования и сбора информации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что окончательное решение будет принято в конце сентября, после заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Напомним, ранее Великобритания решила присоединиться к военно-морской миссии США по обеспечению безопасности судоходства в Персидском заливе.
Этому предшествовал захват Ираном британского нефтяного танкера в Ормузском проливе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент