Япония готова направить корабль в Ормузский пролив

Окончательное решение власти Японии примут в конце сентября, после заседания Генассамблеи ООН.



Власти Японии готовы направить военный корабль морских Сил самообороны в Ормузский пролив вне коалиции, возглавляемой США, сообщает газета Власти Японии готовы направить военный корабль морских Сил самообороны в Ормузский пролив вне коалиции, возглавляемой США, сообщает газета Yomiuri Shimbun

"Правительство Японии рассматривает возможность отправки военного корабля в Ормузский пролив для осуществления патрулирования и сбора информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение будет принято в конце сентября, после заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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