Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Американский лидер, говоря о визите своего заместителя в Варшаву, на мероприятия, посвященные годовщине Второй мировой войны, поздравил Польшу.

Президент США Дональд Трамп, комментируя 80 годовщину начала Второй мировой войны, сказал, что он "просто хочет поздравить" Польшу с этим, сообщает во вторник, 3 сентября, Washington Post.

Этот странный комментарий он дал по случаю мероприятий в Польше, приуроченных к 80 годовщине начала Второй мировой войны и нападения нацистской Германии. Сам Трамп туда не поехал, но отправил вице-президента Майка Пенса.

Один из журналистов спросил у главы Белого дома, он может сказать жителям Польши.

"У меня есть хорошо послание для Польши. У нас есть Майк Пенс, наш вице-президент, он вот-вот он приземлится. Он представляет меня. Я хочу съездить туда в ближайшее время. Пока я просто хочу поздравить Польшу. Это большая страна с замечательными людьми. у нас также есть много поляков в нашей стране – около восьми миллионов. Мы очень любим наших польских друзей. И я скоро буду там", - сказал Трамп.

Как известно, 1 сентября 1939 года войска нацистской Германии вторглись в Польшу, что потом стало считаться началом Второй Мировой войны.

Как сообщалось, Дональд Трамп должен был сам отправиться в Польшу, однако отменил визит в связи с приближением к американской территории мощного урагана Дориан. Планировалось, что в Польше Трамп встретится с президентом Украины Зеленским и политики подпишут ряд документов.

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