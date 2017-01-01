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Ураган Дориан на Багамах убил 20 человек

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Число пострадавших в результате удара стихии по Багамским островам растет по мере того, как разбирают завалы.
Ураган Дориан на Багамских островах привел к многочисленным жертвам
Ураган Дориан на Багамских островах привел к многочисленным жертвам

Не менее 20 человек погибли в результате урагана Дориан, обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг, 5 сентября, Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
 
По данным газеты, официальное количество жертв увеличивается по мере разбора завалов.
 
 
Напомним, 2 сентября ураган Дориан обрушился на северную часть Багамских островов. Сильные порывы ветра сносили крыши жилых домов, валили деревья. Из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома. 3 сентября ураган ослабел до второй из пяти категорий.

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Теги: США, ураган, стихия, жертвы
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Источник: korrespondent.net

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