Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США анонсировали новые ракетные испытания

Комментариев: 1
Соединенные Штаты намерены испытать запрещенную ДРСМД ракету средней дальности до конца года.
США намерены испытать запрещенную ДРСМД ракету
США намерены испытать запрещенную ДРСМД ракету
Reuters (архив)

США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти.
 
По его словам, ракеты PrSM, если их перепрограммировать, смогут по своей дальности выходить за рамки ДРСМД. Также он отметил, что это касается и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.
 
"Все это возможно сделать в самом ближайшем будущем. Все это находится в процессе разработки. Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов", – сказал Маккарти.
 
В свою очередь, заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер заявил, что военные намерены до конца текущего года провести испытание ранее запрещенной договором РСМД баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. При этом он отказался уточнить, о какой именно ракете идет речь.

Напомним, США официально покинули договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД) в начале августа, обвинив Москву в нарушении договора и разработке запрещенного типа ракет. После чего США испытали первую ракету наземного базирования с досягаемости более 500 километров.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ракета-носитель, ракеты, договор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: РБК

Статьи по теме

Комментариев (1)
Духовный_скреп    05.09.2019, 05:51
Оценка:  0
Духовный_скреп
Всёвыврёти.Такое аружие есть толька на Рассии.На Рассии фсё самое лутшее.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь