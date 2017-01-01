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Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе

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Роберта Мугабе называли "самым пожилым диктатором в мире". Политик скончался в возрасте 95 лет.
Роберт Мугабе
Роберт Мугабе
BBC

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на семью политика.

По словам родственников, Мугабе скончался после продолжительной борьбы с болезнью. Известно, что экс-президент с начала года несколько месяцев провел в больнице Сингапура. 

 
Роберт Мугабе с 1980 года занимал должность премьер-министра Зимбабве. В 1987 году он упразднил должность премьера, а себя назначил президентом страны. Политика отстранили от власти лишь в 2017 году. В результате военного переворота его сместили с должности главы государства, которую он занимал в течение 37 лет. Мугабе называли "самым пожилым диктатором в мире".
 
Напомним, новый президент Зимбабве 75-летний Эммерсон Мнангагва принял присягу в ноябре 2017 года. А бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе и его супруга получили иммунитет от уголовного преследования.
 
 

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Теги: президент, смерть, Зимбабве
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Источник: korrespondent.net

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