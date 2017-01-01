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Палата лордов Британии одобрила запрет "жесткого" Brexit

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Законопроект был принят в заключительном третьем чтении без голосования. Члены Палаты лордов не внесли в него ни единой поправки.
Британские парламентарии против выхода королевства из ЕС без сделки
Британские парламентарии против выхода королевства из ЕС без сделки

Палата лордов британского парламента одобрила в пятницу законопроект, обязывающий правительство страны запросить Брюссель об отсрочке выхода из ЕС и не допускающий Brexit без сделки. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 6 сентября.

Законопроект был принят в заключительном третьем чтении без голосования, при этом члены неизбираемой Палаты лордов не внесли в него ни единой поправки. Таким образом законопроект, пройдя все стадии парламентского рассмотрения, не должен возвращаться в Палату общин, где он был разработан и одобрен оппозиционными партиями.

Теперь документ должен получить одобрение королевы Елизаветы II, что может произойти уже в понедельник.

Известно, что премьер-министр Борис Джонсон выступает резко против этого законопроекта, так как поставил себе целью покинуть ЕС до 31 октября со сделкой или без нее. Тем не менее правительство, столкнувшись с сопротивлением парламента, пообещало, что не будет препятствовать принятию закона.

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Теги: Британия, парламент, Великобритания, Борис Джонсон, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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