Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Число жертв урагана Дориан на Багамах выросло до 43

Комментариев: 0
Ожидается, что количество жертв продолжит расти, потому что большое количество жителей считаются пропавшими без вести.
Жертвами урагана Дориан стали более 40 людей
Жертвами урагана Дориан стали более 40 людей

Количество жертв мощного урагана Дориан, который обрушился на Багамские острова, возросло до 43 человек. Об этом сообщает NBC.

Ожидается, что количество жертв продолжит расти, потому что большое количество жителей пострадавших островов считаются пропавшими без вести.

Кроме того, мощный ураган повредил и разрушил около 13 тысяч зданий. Также под водой оказались очень большие территории островов.

Ранее сообщалось о 30 погибших в результате действия стихии.

Напомним, 3 сентября Дориан с пятой категории ослаб до второй, не дойдя до США.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ураган, стихия, стихийное бедствие, погибшие, Багамские острова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь