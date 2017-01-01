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На Багамах возросло количество жертв урагана Дориан

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На Багамских островах количество жертв урагана Дориан достигло 44 человек. Число погибших может возрасти.
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
Последствия урагана Дориан на Багамских островах


Число погибших от урагана Дориан на Багамских островах увеличилось до 44, передает ABC.

В министерстве здравоохранения Багам отметили, но на самом деле погибших больше, однако унесенные водой в море трупы еще не найдены.

Дориан снес на Багамах около 13 тысяч различных зданий, на многих территориях сильные затопления. Ураган вновь усилился и приблизился к побережью Канады.

Напомним, до сих пор было известно о 43 погибших от Дориана на Багамских островах. Поисково-спасательная операция продолжается.

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Теги: ураган, стихия, жертвы, Багамские острова
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Источник: korrespondent.net

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