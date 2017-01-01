Трамп: Мирные переговоры с талибами мертвы
Вашингтон продолжает обдумывать возможность вывода войск из Афганистана, подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с представителями движения Талибан о мирном урегулировании в Афганистане "мертвы". Об этом он сообщил журналистам 9 сентября перед вылетом в штат Северная Каролина, передает Reuters.
"По моему мнению, они (переговоры с талибами - ред.) мертвы", - указал Трамп.
Он также подчеркнул, что сам принял решение отменить встречу с лидерами Талибана и президентом Афганистана Ашрафом Гани 8 сентября в Кэмп-Дэвиде.
По словам американского лидера, США продолжают обдумывать возможность вывода войск из Афганистана, но сделают это, когда наступит подходящий момент.
"Мы хотели бы уйти, но мы уйдем в нужное время", - отметил он.
Ранее Трамп отменил запланированные встречи с талибами и президентом Афганистана в Вашингтоне из-за теракта в Кабуле, в котором погиб американский военный.
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