Трамп похвалил свои волосы и заявил, что они настоящие

Американский лидер отметил, что его шевелюра намного лучше, чем у большинства друзей того же возраста.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз похвастался своей прической, заявив, что волосы у него лучше, чем у большинства друзей. Об этом он заявил 10 сентября, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

Президент США отметил, что готов был провести митинг на открытом стадионе, а не в крытом помещении, чтобы вместить всех сторонников. И даже не побоялся бы намочить свою знаменитую прическу.

"Это, по крайней мере, показало бы, что это мои собственные волосы", - заявил Трамп.

"Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного!" - добавил американский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что необычная прическа президента США является результатом процедуры по пересадке волос.

Трамп пошутил на счет своей лысины

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