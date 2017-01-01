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Ураган Дориан: ООН направила гумпомощь на Багамы

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Помощь предназначена 9,5 тысячам семей, которые пострадали из-за катаклизма. Всего самолет доставил на Багамы 1,5 тонны ресурсов.
ООН направила гумпомощь на Багамы после урагана Дориан
ООН направила гумпомощь на Багамы после урагана Дориан
twitter.com/un

Организация Объединенных Наций направила на Багамские острова гуманитарную помощь для преодоления последствий урагана Дориан. Об этом сообщается на странице ООН в Twitter во вторник, 10 сентября.

Вечером 9 сентября самолет с грузом ЮНИСЕФ, который содержит 1,5 тонны гуманитарной помощи, прибыл на Багамы.

“Самолет с грузом в почти 1,5 тонны спасательных ресурсов ЮНИСЕФ для помощи свыше 9500 семьям получить безопасный доступ к воде после последствий урагана Дориан”, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число жертв мощного урагана Дориан возросло до 44 человек.

Ожидается, что количество жертв продолжит расти, потому что большое количество жителей пострадавших островов считаются пропавшими без вести.

Трамп заявил, что хочет размещать пострадавших на круизных лайнерах.

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Теги: ООН, ураган, Багамские острова
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Источник: korrespondent.net

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