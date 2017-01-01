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На Багамах возросло число жертв урагана Дориан

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Количество жертв урагана Дориан на Багамских островах достигло 50 человек. Тысячи выживших пытаются покинуть острова.
Ураган Дориан убил 50 человек на Багамах
Ураган Дориан убил 50 человек на Багамах

На Багамских островах в результате урагана Дориан погибли по меньшей мере 50 человек, сообщает Reuters.

При этом число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести.
 
Ранее сообщалось о 44 погибших на Багамах.

Напомним, ураган Дориан разрушил более 13 тысяч зданий на Багамских островах. Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США к Канаде, нанося существенный ущерб.

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Теги: ураган, стихия, жертвы, Багамские острова
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Источник: korrespondent.net

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