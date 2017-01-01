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Запуск космического корабля в Японии сорвался из-за пожара

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Грузовой космический корабль должен был доставить 5,4 тонны припасов на Международную космическую станцию.
В Японии пожар сорвал запуск грузового космического корабля
В Японии пожар сорвал запуск грузового космического корабля
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Запуск грузового космического судна на юге Японии отложили из-за пожара. Об этом сообщает NHK в среду, 11 сентября.

"Kounotori 8 должен был быть запущен из космического центра Танэгасима на юге Японии в 6 часов 33 минуты утра в среду по японскому времени для доставки припасов на Международную Космическую Станцию", - сказано в сообщении.

Mitsubishi Heavy Industries заявляют, что пожар начался вскоре после 3 часов утра, однако к данному моменту уже потушен. Компания не установила дату нового запуска. Она проведет пресс-конференцию, где предоставит свежую информацию по сложившейся ситуации.

Kounotori 8 доставит 5,4 тонны предметов ежедневного пользования, батареи и разработанные университетом спутники.

Напомним, что ранее ЕС отказался от российских космических кораблей.

Также сообщалось, что космоплан США установил рекорд по продолжительности полета.

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Теги: космос, Япония, МКС, космический корабль
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Источник: korrespondent.net

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