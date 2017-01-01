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Оборонные расходы ЕС признали недостаточными

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Евросоюз планирует увеличить расходы на оборону на 22,5 миллиарда евро, тогда как аудиторы заявляют о необходимости трат в сотни миллиардов.
ЕС тратит недостаточно на оборону, чтобы защититься
ЕС тратит недостаточно на оборону, чтобы защититься

Планы Евросоюза увеличить расходы на оборону до 22,5 млрд евро за десять лет недостаточны для амбиций блока в оборонном секторе. Об этом говорится в ежегодном обзорном документе Европейской счетной палаты, сообщает Euractiv.

Согласно отчету, ссли ЕС попытается защитить себя без помощи своего большого союзника по НАТО, США, "ожидается, что для преодоления текущего разрыва в возможностях потребуются инвестиции в несколько сотен миллиардов евро", - говорится в нем.

"Значительные и несогласованные сокращения оборонных бюджетов стран-членов, наряду с недостаточным инвестированием, повлияли на их военный потенциал", - подчеркивается в документе.

Юхан Партс, бывший премьер-министр Эстонии, член Европейской счетной палаты, назвал несоответствие между амбициями и предлагаемыми ресурсами "огромным".

Вместе с тем Великобритания, на долю которой приходится четверть общих оборонных расходов ЕС, готовится покинуть блок, что сделает разрыв между амбициями и затратами еще больше.

Ранее сообщалось, что ЕС создаст новый Генеральный директорат по вопросам обороны, промышленности и космоса для помощи в финансировании, развитии и развертывании вооруженных сил. 

 

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Теги: бюджет, ЕС, НАТО, оборона
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Источник: korrespondent.net

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