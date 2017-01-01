Оборонные расходы ЕС признали недостаточными

Евросоюз планирует увеличить расходы на оборону на 22,5 миллиарда евро, тогда как аудиторы заявляют о необходимости трат в сотни миллиардов.

Планы Евросоюза увеличить расходы на оборону до 22,5 млрд евро за десять лет недостаточны для амбиций блока в оборонном секторе. Об этом говорится в ежегодном обзорном документе Европейской счетной палаты, сообщает Euractiv.

Согласно отчету, ссли ЕС попытается защитить себя без помощи своего большого союзника по НАТО, США, "ожидается, что для преодоления текущего разрыва в возможностях потребуются инвестиции в несколько сотен миллиардов евро", - говорится в нем.

"Значительные и несогласованные сокращения оборонных бюджетов стран-членов, наряду с недостаточным инвестированием, повлияли на их военный потенциал", - подчеркивается в документе.

Юхан Партс, бывший премьер-министр Эстонии, член Европейской счетной палаты, назвал несоответствие между амбициями и предлагаемыми ресурсами "огромным".

Вместе с тем Великобритания, на долю которой приходится четверть общих оборонных расходов ЕС, готовится покинуть блок, что сделает разрыв между амбициями и затратами еще больше.

Ранее сообщалось, что ЕС создаст новый Генеральный директорат по вопросам обороны, промышленности и космоса для помощи в финансировании, развитии и развертывании вооруженных сил.

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