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Трамп объявил об уничтожении сына бен Ладена

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На Хамзе бен Ладене лежала ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок.
Хамза бен Ладен уничтожен в ходе контртеррористической операции
Хамза бен Ладен уничтожен в ходе контртеррористической операции

Хамза бен Ладен, сын лидера террористической группировки "Аль-Каида"  Усамы Бен Ладена, уничтожен в ходе операции, проведенной американским спецназом на границе Афганистана и Пакистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном Белым домом от имени президента США Дональда Трампа в субботу, 14 сентября.

"Влиятельный представитель "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, уничтожен в ходе контртеррористической операции США в регионе Афганистана/Пакистана", – говорится в заявлении.

О деталях операции ничего не сообщается, но отмечается, что "потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важного элемента в руководстве и символической связи с его отцом, но и подорвет активность группировки".

В заявлении говорится, что на Хамзе бен Ладене лежала ответственность за планы и деятельность ряда террористических группировок.

Напомним, 1 августа появилась неподтвержденная информация о гибели Хамзы бен Ладена. В последний раз "Аль-Каида" публиковала заявление от лица сына бен Ладена в 2018 году. Тогда он угрожал Саудовской Аравии и призывал жителей Аравийского полуострова к восстанию.

В январе 2017 года Хамза бен Ладен был объявлен Госдепартаментом США особо опасным международным террористом. В феврале 2019 года за информацию о его местонахождении обещали миллион долларов.

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Теги: Афганистан, США, бин Ладен, Пакистан, Саудовская Аравия, Аль-Каида, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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