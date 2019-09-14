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В Британии из дворца украли золотой унитаз

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Унитаз был подключен к системе канализации, поэтому в Бленхеймском дворце произошел потоп.
Золотой унитаз можно было использовать по прямому назначению
Золотой унитаз можно было использовать по прямому назначению
Sky News

Унитаз, целиком выполненный из золота, был похищен из Бленхеймского дворца, в котором родился британский премьер-министр Уинстон Черчилль. Об этом сообщает Sky News в субботу, 14 сентября.

Отмечается, что речь идет не о рядовом предмете сантехники, а о предмете искусства под названием Америка работы итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана.

По подозрению в причастности к краже был арестован 66-летний мужчина.

Выполненный из 18-каратного золота унитаз был подключен к системе канализации, поэтому Бленхеймский дворец – родовое имение герцогов Мальборо, из которых происходит Черчилль, – было затоплено. Сейчас потомки премьера занимают лишь одно крыло, остальная часть дворца отдана под выставки и доступна для посетителей.

Золотой унитаз был установлен в замке в рамках первой за 20 лет персональной выставки Каттелана. Предмет искусства выполняет свою функцию и посетители могут использовать его по прямому назначению. Каждому отводится три минуты. Его стоимость оценивается в 1 млн фунтов.

Cмотрите фотогалерею: В Британии из дворца украли золотой унитаз

Ранее в бразильском городе Сан-Паулу неизвестные похитили 750 кило золота из международного аэропорта. Стоимость драгоценного металла оценивается в 30 млн долларов.

А в Албании вооруженные люди напали на самолет Austrian Airlines в аэропорту Тираны и украли 10 млн евро наличными.

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Теги: Британия, золото, ограбление, воры, кража, фото, туалеты, туалет, Черчилль, унитаз, Великобритания, грабители
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Евроскептик    14.09.2019, 20:54
Оценка:  -1
Евроскептик
Странно.И народ не возмущается,что у королевы золотой унитаз!))
ВыВсеВрети    14.09.2019, 21:03
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ты сравнил ..уй с пальцем!...))))))))
Asmo    14.09.2019, 21:14
Оценка:  0
Asmo
Причем тут королева, если это родовое имение герцогов Мальборо..)
haarp    14.09.2019, 20:32
Оценка:  -2
haarp
просто Янык свое забрал.
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