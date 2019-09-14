Унитаз был подключен к системе канализации, поэтому в Бленхеймском дворце произошел потоп.

Золотой унитаз можно было использовать по прямому назначению Sky News

Унитаз, целиком выполненный из золота, был похищен из Бленхеймского дворца, в котором родился британский премьер-министр Уинстон Черчилль. Об этом сообщает Sky News в субботу, 14 сентября.

Отмечается, что речь идет не о рядовом предмете сантехники, а о предмете искусства под названием Америка работы итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана.

По подозрению в причастности к краже был арестован 66-летний мужчина.

Выполненный из 18-каратного золота унитаз был подключен к системе канализации, поэтому Бленхеймский дворец – родовое имение герцогов Мальборо, из которых происходит Черчилль, – было затоплено. Сейчас потомки премьера занимают лишь одно крыло, остальная часть дворца отдана под выставки и доступна для посетителей.

Золотой унитаз был установлен в замке в рамках первой за 20 лет персональной выставки Каттелана. Предмет искусства выполняет свою функцию и посетители могут использовать его по прямому назначению. Каждому отводится три минуты. Его стоимость оценивается в 1 млн фунтов.

Cмотрите фотогалерею: В Британии из дворца украли золотой унитаз

Ранее в бразильском городе Сан-Паулу неизвестные похитили 750 кило золота из международного аэропорта. Стоимость драгоценного металла оценивается в 30 млн долларов.

А в Албании вооруженные люди напали на самолет Austrian Airlines в аэропорту Тираны и украли 10 млн евро наличными.

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