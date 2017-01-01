В Испании пять человек погибли в результате наводнения

Наводнение возникло в результате сильных ливней. Из-за разгула стихии эвакуировали 3,5 тысячи человек.



Как минимум пять человек погибли из-за наводнения на юго-востоке Испании, сообщили зарубежные СМИ в субботу, 14 сентября.



Три человека погибли в автомобилях, снесенных водой. Один застрял затопленном автомобильном туннеле, еще один погиб недалеко от своего дома в Валенсии.



Около 3500 человек пришлось эвакуировать. Наводнение возникло в результате сильных ливней, прошедших накануне. Оно затронуло регионы Валенсия, Мурсия и восточную часть Андалусии.



В результате стихийного бедствия закрылись два международных аэропорта, парализовано движение по железной дороге. В учебных учреждениях отменили занятия.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet