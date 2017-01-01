В Испании пять человек погибли в результате наводнения
Наводнение возникло в результате сильных ливней. Из-за разгула стихии эвакуировали 3,5 тысячи человек.
Как минимум пять человек погибли из-за наводнения на юго-востоке Испании, сообщили зарубежные СМИ в субботу, 14 сентября.
Три человека погибли в автомобилях, снесенных водой. Один застрял затопленном автомобильном туннеле, еще один погиб недалеко от своего дома в Валенсии.
Около 3500 человек пришлось эвакуировать. Наводнение возникло в результате сильных ливней, прошедших накануне. Оно затронуло регионы Валенсия, Мурсия и восточную часть Андалусии.
В результате стихийного бедствия закрылись два международных аэропорта, парализовано движение по железной дороге. В учебных учреждениях отменили занятия.
Напомним, в Индии жертвами наводнений стали более 100 человек, а в Судане в результате проливных дождей и наводнений погибли почти 80 человек.
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