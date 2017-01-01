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Джонсон нарушит запрет на "жесткий" Brexit - СМИ

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Премьер обещает сделать все возможное для достижения сделки с ЕС, но не будет затягивать выход Британия дальше 31 октября.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет выполнять закон, который запрещает выходить из ЕС без соглашения с Брюсселем, сообщает агентство Bloomberg 15 сентября со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве королевства.

Джонсон накануне встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером решил придерживаться "жесткого" плана. Он обещает сделать все возможное для достижения сделки с ЕС, но просить Юнкера об отсрочке Brexit с 31 октября не намерен и не примет такое предложение со стороны Брюсселя.

Агентство отмечает, что таким образом он проигнорирует закон, обязывающий его попросить ЕС об отсрочке Brexit, если сделка не будет достигнута. По словам чиновника, если на саммите в Брюсселе 17-18 октября переговоры по соглашению провалятся, то британское правительство продолжит работу над "жестким" Brexit.

Срок, в течение которого британский премьер должен подать ЕС прошение об отсрочке, истекает 19 октября. По мнению чиновника, после этого противники Brexit сделки могут внести в британский парламент законопроекты, направленные на полную отмену выхода из Евросоюза.

Bloomberg напоминает, что Джонсон отправится в Люксембург на встречу с Юнкером в понедельник.

О том, что будет в случае выхода из ЕС без сделки подробно в материале Корреспондент.net Нехватка еды и лекарств: Британия после Brexit.

 

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Теги: ЕС, Британия, сделка, выход Великобритании из ЕС, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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