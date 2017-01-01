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В Атлантике циклон Умберто усилился и получил статус урагана

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Эпицентр стихии находится примерно в 320 км от побережья штата Флорида. Ураган движется на северо-восток по направлению к Бермудским островам.
Тропический шторм в Атлантическом океане
Тропический шторм в Атлантическом океане

Максимальные порывы ветра циклона Умберто, образовавшегося у восточного побережья США, превысили 33 м/с, в результате чего он перешел в категорию ураганов. Об этом сообщил американский Национальный центра по наблюдению за ураганами в воскресенье, 15 сентября.

 
По его данным, эпицентр стихии находится в Атлантическом океане примерно в 320 км к северо-востоку от побережья штата Флорида и в 270 км к северу от Багамских островов. Ураган движется на северо-восток по направлению к Бермудским островам со скоростью 1,7 м/с.

Порывы ветра от 33 м/с соответствуют первой категории по шкале Саффира – Симпсона.

Напомним, 1 сентября на Багамы обрушился ураган Дориан. По последним данным, погибли по меньшей мере 50 человек, пропавшими без вести считаются около 2,5 тыс. человек. На островах были повреждены или разрушены около 13 тысяч строений, затоплены обширные территории.

Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США к Канаде, нанося существенный ущерб.

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Теги: США, ураган, стихия, шторм, Атлантический океан, Атлантика, стихийное бедствие
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Источник: korrespondent.net

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