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В Индии перевернулась лодка с туристами: 12 жертв

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Всего на борту моторной лодки находились более 60 человек. Пока удалось спасти не более 20 из них.
Пропавших без вести туристов ищут
Пропавших без вести туристов ищут
Times of India

По меньшей мере 12 человек утонули и еще более 30 считаются пропавшими без вести в результате опрокидывания моторной лодки с туристами на реке Годавари в штате Андхра-Прадеш. Об этом сообщает газета Times of India в понедельник, 16 сентября.

Отмечается, что трагедия произошла в районе деревни Девипатнам. Всего на борту судна находились более 60 человек, порядка 20 из них спасены.

К поиску пропавших привлечены спасатели и вертолеты. Перевернувшаяся лодка принадлежала местному туристическому департаменту.

13 сентября на озере в штате Мадхъя-Прадеш во время религиозного праздника перевернулась лодка, в результате 11 человек погибли.

Ранее в Индии во время шторма погибли 15 моряков. Их тела вынесло на берег моря. Еще двое числились пропавшими без вести.

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Теги: Индия, туристы, река, жертвы, лодка, погибли, утопился, погибшие, утопленник
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Источник: korrespondent.net

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