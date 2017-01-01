На НПЗ в Италии произошел взрыв

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем предприятии Eni, никто не пострадал. Причины взрыва выясняются.

На нефтеперерабатывающем предприятии Eni на северо-востоке Италии произошел сильный взрыв, сообщает во вторник, 17 сентября, агентство ANSA.

Отмечается, что высокий столб дыма виден за несколько километров от места происшествия.

По данным мэрии, никто не пострадал. На месте работают расчеты пожарных. Eni проводит свои проверки и заверяет, что ситуация находится под контролем. Специальные службы уже начали мониторинг показателей атмосферы в зоне происшествия. Причины взрыва выясняются.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии хуситы нанесли удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов.

Из-за нападения производство нефти в Саудовской Аравии снизилось на 5 млн баррелей в день. После этого на рынке нефти произошел рекордный с 1991 года скачок цен.

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