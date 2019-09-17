Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Венеции три человека погибли при аварии катера

Комментариев: 0
Среди погибших – дизайнер моторных лодок и гонщик Фабио Буцци, а также два британских штурмана.
Катер протаранил искусственную плотину и перевернулся
Катер протаранил искусственную плотину и перевернулся
ANSA

Три человека погибли и еще один пострадал в результате аварии скоростного катера в ночь на среду в итальянской Венеции. Об этом сообщает агентство ANSA 18 сентября.

По предварительной информации, катер протаранил искусственную плотину возле острова Лидо, установленную для защиты Венеции от наводнений в рамках проекта MOSE, и перевернулся.

Прибывшие на место происшествия спасатели нашли тела троих погибших. Среди жертв – 76-летний дизайнер моторных лодок и гонщик Фабио Буцци, а также два британских штурмана. Еще одного штурмана, итальянца, спасатели достали из воды в тяжелом состоянии.

Отмечается, что накануне утром команда скоростного катера вышла из Монте-Карло и пыталась побить рекорд скорости на пути в Венецию. По ходу маршрута скорость достигала 130 километров в час.

На прошлой неделе во время авторалли в городе Крайова в Румынии гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей на одном из крутых виражей трассы. Тогда пострадали шесть человек, среди которых двое детей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рекорд, Италия, скорость, авария, Венеция, лодка, погибли, катер, Монте-Карло, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь