В Венеции три человека погибли при аварии катера

Среди погибших – дизайнер моторных лодок и гонщик Фабио Буцци, а также два британских штурмана.

Три человека погибли и еще один пострадал в результате аварии скоростного катера в ночь на среду в итальянской Венеции. Об этом сообщает агентство ANSA 18 сентября.

По предварительной информации, катер протаранил искусственную плотину возле острова Лидо, установленную для защиты Венеции от наводнений в рамках проекта MOSE, и перевернулся.

Прибывшие на место происшествия спасатели нашли тела троих погибших. Среди жертв – 76-летний дизайнер моторных лодок и гонщик Фабио Буцци, а также два британских штурмана. Еще одного штурмана, итальянца, спасатели достали из воды в тяжелом состоянии.

Отмечается, что накануне утром команда скоростного катера вышла из Монте-Карло и пыталась побить рекорд скорости на пути в Венецию. По ходу маршрута скорость достигала 130 километров в час.

На прошлой неделе во время авторалли в городе Крайова в Румынии гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей на одном из крутых виражей трассы. Тогда пострадали шесть человек, среди которых двое детей.

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