В небе над Германией истребитель потерял два топливных бака - СМИ
Tornado возвращался с учений на авиабазу Шлезвиг. Причина, по которой самолет потерял баки, пока неизвестна.
Истребитель-бомбардировщик Tornado ВВС Германии потерял два подвесных топливных бака, находясь в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на DPA.
Как отметил представитель военно-воздушных сил ФРГ, на момент инцидента баки уже были пусты.
Один из них упал и был обнаружен в поле в районе Восточный Гольштейн на севере Германии. Другой пока не нашли.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Напомним, в настоящее время немецкие ВВС располагают примерно 85 Tornado. При этом правительство страны пока не хочет полностью отказываться от истребителей, способных нести ядерные снаряды.
Ранее сообщалось, что истребитель ВВС США сбросил два топливных бака в озеро в Южной Корее, чтобы избежать аварийной ситуации.
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