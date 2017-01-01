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В США разбился туристический автобус: есть жертвы

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В результате произошедшего в американском штате Юта ДТП погибли по меньшей мере четыре человека.
ДТП с участием автобуса в США
ДТП с участием автобуса в США
twitter.com/SusquehannaHose

Туристический автобус разбился около национального парка Брайс-Каньон в американском штате Юта, сообщает Associated Press в пятницу, 20 сентября.
 
В результате ДТП погибли по меньшей мере четыре человека. Еще несколько человек получили серьезные травмы.
 
Причины произошедшего не сообщаются. Въезд в парк был закрыт.

В Индии автобус с детьми рухнул в ущелье: семеро погибших

Напомним, в августе в Греции загорелся туристический автобус с детьми. В результате ЧП никто не пострадал.

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Теги: США, ДТП, туристы, авария, автобус
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Источник: korrespondent.net

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