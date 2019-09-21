Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

От Трампа требуют опубликовать беседу с Зеленским

Комментариев: 0
Джо Байден требует обнародовать разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по поводу его сына.
Бывший вице-президент США Джо Байден
Бывший вице-президент США Джо Байден


Бывший вице-президент США, кандидат в президенты Джо Байден в Twitter призвал лидера страны Дональда Трампа опубликовать расшифровку предполагаемого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что президент Трамп действительно "не знает границ своему желанию злоупотреблять властью".

"Такое поведение особенно отвратительно, учитывая то, что оно использует внешнюю политику нашего государства и подрывает национальную безопасность ради политической целесообразности", - написал Байден.

По его словам, если окажется, что история, опубликованная в СМИ, соответствует действительности, это означает, что Трамп "использовал свою власть и ресурсы США для давления на суверенное государство - партнера США, до сих пор находится под нападением России".

Ранее СМИ сообщили, что Трамп давит на Зеленского, чтобы тот помог ему с выборами. Американский президент, по данным The Washington Post, пытается добиться возобновления расследования в Украине против своего главного конкурента Джо Байдена.

В связи с этим в Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления Трампа на Зеленского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: выборы в США, Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
oOoAoOo    21.09.2019, 08:12
Оценка:  0
oOoAoOo
Джональд Трамдейн?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь