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Иран назвал новые санкции США "отчаянием"

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Новые американские санкции нарушают все международные обязательства США, считаюют в МИД Ирана.
Uлава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Uлава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Новые санкции США против Центрального банка Ирана свидетельствуют об отчаянии американцев, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает корпорация IRIB.

"США хотят закрыть населению Ирана доступ к продовольствию и лекарствам. Очевидно, что этот шаг является нарушением всех международных обязательств", - заявил Зариф.

Он напомнил, что "Вашингтон уже вводил санкции против Центрального банка Ирана, а теперь США вновь устанавливают ограничения в отношении этой структуры". "Санкции против ЦБ свидетельствуют об отчаянии американцев", - добавил он.

Глава МИД отметил, что "США никогда не были привержены международным соглашениям и только трактовали их, исходя из собственных национальных интересов". "С одной стороны, этот шаг показывает, что Вашингтон не выполняет взятые на себя обязательства. С другой - это сигнал, что санкционная политика США исчерпывает себя", - сказал он.

По словам Зарифа, "американцы не могут одновременно продолжать политику максимального давления в отношении Ирана и предлагать сесть за стол переговоров". "Чтобы присоединиться к диалогу по ядерной сделке, Вашингтон должен прекратить экономическую войну против Тегерана", - подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне Минфин США сообщил о введении санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.

Президент США Дональд Трамп назвал новые меры "самыми значительными из всех, что когда-либо вводились против страны".

 

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Теги: США, Иран, санкции
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Источник: korrespondent.net

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