Иран назвал новые санкции США "отчаянием"

"США хотят закрыть населению Ирана доступ к продовольствию и лекарствам. Очевидно, что этот шаг является нарушением всех международных обязательств", - заявил Зариф.

Он напомнил, что "Вашингтон уже вводил санкции против Центрального банка Ирана, а теперь США вновь устанавливают ограничения в отношении этой структуры". "Санкции против ЦБ свидетельствуют об отчаянии американцев", - добавил он.

Глава МИД отметил, что "США никогда не были привержены международным соглашениям и только трактовали их, исходя из собственных национальных интересов". "С одной стороны, этот шаг показывает, что Вашингтон не выполняет взятые на себя обязательства. С другой - это сигнал, что санкционная политика США исчерпывает себя", - сказал он.

По словам Зарифа, "американцы не могут одновременно продолжать политику максимального давления в отношении Ирана и предлагать сесть за стол переговоров". "Чтобы присоединиться к диалогу по ядерной сделке, Вашингтон должен прекратить экономическую войну против Тегерана", - подчеркнул он.

Как сообщалось, накануне Минфин США сообщил о введении санкции в отношении иранского Центрального банка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.

Президент США Дональд Трамп назвал новые меры "самыми значительными из всех, что когда-либо вводились против страны".