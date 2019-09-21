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В Мюнхене стартовал фестиваль пива Октоберфест

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На 186-м фестивале ожидают около 6 миллионов гостей. Безопасность обеспечат около 600 полицейских, а также сотни охранников частных фирм.

В Мюнхене, Германия, открылся 186-й фестиваль пива Октоберфест. Об этом сообщается на официальной странице фестиваля в Instagram в субботу, 21 сентября.

Самый масштабный народный праздник в мире открыли мэр города Дитер Райтер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Райтер выбил пробку из первой бочки пива. Затем он набрал и передал первую кружку Зедеру, которую традиционно поднимают за мирное течение фестиваля.

Фестиваль продлится до 6 октября. Организаторы рассчитывают, что праздник посетит около шести миллионов гостей. Цена за литровую кружку пива в палатках пивоварен составляет от 10,80 до 11,80 евро. Порядок на фестивале будут поддерживать около 600 полицейских и сотни охранников частных фирм.

Напомним, что ранее в США состоялся фестиваль собак-серфингистов.

А в Австралии проходит фестиваль воздушных змеев.

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Теги: Германия, Мюнхен, Октоберфест
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Источник: korrespondent.net

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