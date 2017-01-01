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В городах по всему миру зажгут сигнал Бэтмена

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Легендарный бэт-сигнал появится на зданиях в одиннадцати городах мира в честь 80-летия супергероя.
День Бэтмена празднуют 21 сентября
День Бэтмена празднуют 21 сентября
 
В одиннадцати городах мира 21 сентября зажгут легендарный сигнал Бэтмена в честь 80-летия с момента выхода первого комикса DC с супергероем. Об этом сообщает NME.
 
Отмечается, что бэт-сигнал появится на зданиях в Мельбурне, Токио, Йоханнесбурге, Берлине, Париже, Барселоне, Сан-Паулу, Нью-Йорке, Монреале, Мехико, Лос-Анджелесе и Лондоне вечером субботы в 20.00 по местному времени в каждом из городов.
 
Напомним, бэт-сигнал - специальный прожектор, который проецировал эмблему летучей мыши над ночным небом вымышленного города Готэм-Сити в комиксах и фильмах о супергерое.
 
Появление знака говорило о том, что люди нуждаются в помощи Бэтмена.
 
День Бэтмена шестой год подряд празднуют 21 сентября, несмотря на то, что персонаж впервые появился в комиксах DC в марте 1939 года.
 
Ранее сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. утвердила британского актера Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в новой трилогии фильмов о супергерое. 

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Теги: герой, Комиксы, кино, Бэтмен, персонаж, фильмы
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Источник: korrespondent.net

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