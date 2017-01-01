В городах по всему миру зажгут сигнал Бэтмена

Легендарный бэт-сигнал появится на зданиях в одиннадцати городах мира в честь 80-летия супергероя.

В одиннадцати городах мира 21 сентября зажгут легендарный сигнал Бэтмена в честь 80-летия с момента выхода первого комикса DC с супергероем. Об этом сообщает NME

Отмечается, что бэт-сигнал появится на зданиях в Мельбурне, Токио, Йоханнесбурге, Берлине, Париже, Барселоне, Сан-Паулу, Нью-Йорке, Монреале, Мехико, Лос-Анджелесе и Лондоне вечером субботы в 20.00 по местному времени в каждом из городов.

Напомним, бэт-сигнал - специальный прожектор, который проецировал эмблему летучей мыши над ночным небом вымышленного города Готэм-Сити в комиксах и фильмах о супергерое.

Появление знака говорило о том, что люди нуждаются в помощи Бэтмена.

День Бэтмена шестой год подряд празднуют 21 сентября, несмотря на то, что персонаж впервые появился в комиксах DC в марте 1939 года.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Warner Bros. утвердила британского актера Роберта Паттинсона на роль Бэтмена в новой трилогии фильмов о супергерое.

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