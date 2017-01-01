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В Албании произошло самое сильное землетрясение за 30 лет

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Магнитуда подземных толчков составила 5,8. Ранения различной степени получили почти 70 человек.
В Албании произошло сильное землетрясение
В Албании произошло сильное землетрясение

В Албании 21 сентября произошло землетрясение магнитудой 5,8, в результате которого получили травмы по меньшей мере 68 человек, пишет Albanian Daily News.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы в больницы городов Тирана и Дуррес. 

По данным Евро-Средиземноморского института, эпицентр удара стихии находился в одном километре к западу от города Дуррес, а его очаг залегал на глубине десять км. 

Через несколько минут произошел новый толчок магнитудой 5,0 в том же районе и снова с очагом на глубине десять км. После этого прошла серия афтершоков.

Как подчеркнула министр обороны Албании Олта Хацка, это было самое сильное землетрясение в Албании за последние 30 лет.

Подземные толчки ощущалось в близких к Албании греческих городах Янина, Салоники, Лариса и на острове Керкира (Корфу) в Ионическом море, а также в Северной Македонии и ряде районов Италии.

Cмотрите фотогалерею: В Албании произошло самое сильное землетрясение за 30 лет

Напомним, в начале августа в турецкой провинции Денизли произошло землетрясение магнитудой 6,0. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 30 человек.

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Теги: фото, Албания, магнитуда, землетрясение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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