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В Сомали террористы напали на военную базу, есть жертвы

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По меньшей мере восемь военнослужащих правительственных сил были убиты, еще несколько ранены.
Погибли восемь военнослужащих
Погибли восемь военнослужащих
aa.com.tr

В Сомали террористы напали на военную базу, в результате чего погибли по меньшей мере восемь военнослужащих. Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщается, нападение было совершено утром 22 сентября на базу Сомалийской национальной армии в провинции Нижний Сабель.

"По меньшей мере восемь военнослужащих правительственных сил были убиты, еще несколько ранены в результате нападения боевиков сомалийской ветви аль-Каиды аль-Шабааб на базу Сомалийской национальной армии в провинции Нижний Сабель", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, количество погибших в результате нападения вооруженных боевиков на отель Asaseey в городе Кисмайо (Сомали) возросло до 26 человек. Еще 56 человек получили ранения.

Напомним, в столице Сомали Могадишо в результате взрыва погибли 11 человек, еще 25 получили ранения.

 

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Теги: Терроризм, террористы, Сомали, нападение, военная база
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Источник: korrespondent.net

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