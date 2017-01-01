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СБУ следила за клиентами борделей в Польше - СМИ

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Украинская спецслужба интересовалась клиентами двух польских борделей, принадлежащих украинцам, пишут СМИ.
СБУ следила за клиентами борделей в Польше - СМИ
Liga.net

СБУ с 2007 года интересовалась информацией о польских политиках и бизнесменах, которые заходили в бордели двух украинских сутенеров в Подкарпатском воеводстве, пишет газета Rzeczpospolita.

Отмечается, что в 2018 году в Польше вынесли приговор гражданам Украины Евгению и Алексею Р., которые 16 лет владели эскорт-службой. Газета получила доступ к части уголовного дела против братьев, где говорится, что еще в 2011 году их адвокат сообщил в местную прокуратуру о "шпионаже против Польши".

Братья заявляли, что с 2007 года СБУ приглашала их танцовщиц на беседы, во время которых интересовалась о клиентах эскорт-агентств, в частности "политиках и бизнесменах", и спрашивала материалы в виде "CD-дисков и флешек".

"Они спрашивали, каким бизнесом мы занимаемся, сколько у нас клубов, кто на нас работает, какие у нас деловые и политические связи. Они спрашивали, какие конкретно политики и бизнесмены бывают в наших заведениях", - говорил в своих показаниях один из братьев.

Польская прокуратура заявила, что не нашла никаких видеозаписей в заведениях братьев Р., но, как отмечает газета, обыски начались только в 2016 году после задержания. Газета утверждает, что в борделях могли быть записаны около 4 тысяч видео, которые касались политиков, вице-министра обороны, архиепископа и председателя отделения полиции в воеводстве. Записи предназначались для передачи в Украину.

Ранее сообщалось, что СБУ перекрыло канал поставки украинок в московские бордели.

 

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Теги: Польша, СБУ, скандал, бордель, Слежка
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Источник: korrespondent.net

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