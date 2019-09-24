Трамп одобрил публикацию разговора с Зеленским

Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг его разговора с Владимиром Зеленским продолжением "самой деструктивной охоты на ведьм в истории".

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в Twitter во вторник, 24 сентября.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", – написал Трамп.

Он заверил, что "это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок".

"Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу"", – подчеркнул Трамп.

Также он назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским продолжением "величайшей и самой деструктивной охоты на ведьм в истории".

I am currently at the United Nations representing our Country, but have authorized the release tomorrow of the complete, fully declassified and unredacted transcript of my phone conversation with President Zelensky of Ukraine.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

Накануне Трамп признал, что во время телефонного разговора с Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте Байдена, который является его потенциальным соперником на выборах президента США в 2020 году от Демократической партии.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Трамп во время разговора с Зеленским в июле по меньшей мере восемь раз называл фамилию Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына Хантера. Издание отмечало, что Трамп оказывал давление на Зеленского в ходе разговора, призывая его сотрудничать с личным юристом президента США Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Один из источников газеты указал, что Трамп касался вопроса о предоставлении помощи Украине, и не верит в то, что президент США предложил президенту Украины в обмен на расследование.

В связи с этим Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским. Но госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора Трампа и Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму.

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