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Трамп одобрил публикацию разговора с Зеленским

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Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг его разговора с Владимиром Зеленским продолжением "самой деструктивной охоты на ведьм в истории".
Трамп одобрил публикацию разговора с Зеленским
Getty Images

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию неотредактированной полной версии его июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в Twitter во вторник, 24 сентября.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну. Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским", – написал Трамп.

Он заверил, что "это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок".

"Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой "услуги за услугу"", – подчеркнул Трамп.

Также он назвал ситуацию вокруг его разговора с Зеленским продолжением "величайшей и самой деструктивной охоты на ведьм в истории".

Накануне Трамп признал, что во время телефонного разговора с Зеленским обсуждал коррупцию и упоминал в этом контексте Байдена, который является его потенциальным соперником на выборах президента США в 2020 году от Демократической партии.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Трамп во время разговора с Зеленским в июле по меньшей мере восемь раз называл фамилию Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына Хантера. Издание отмечало, что Трамп оказывал давление на Зеленского в ходе разговора, призывая его сотрудничать с личным юристом президента США Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Один из источников газеты указал, что Трамп касался вопроса о предоставлении помощи Украине, и не верит в то, что президент США предложил президенту Украины в обмен на расследование.

В связи с этим Джо Байден призвал Трампа опубликовать расшифровку разговора с Зеленским. Но госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора Трампа и Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму.

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Теги: Украина, США, президент, Байден, Джозеф Байден, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден
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Источник: korrespondent.net

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