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Трамп запретил представителям властей Ирана и Венесуэлы въезд в США

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Американский лидер подписал указ о приостановке разрешения на въезд в Соединенные Штаты представителям властей Ирана и Венесуэлы.
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп издал распоряжение, запрещающее въезд на территорию Соединенных Штатов официальных представителей Ирана. Об этом говорится в распространенном Белым домом распоряжении американского президента. 

"Правительство Ирана является государственным спонсором терроризма, а Корпус стражей исламской революции, включая его силы, поддерживает террористов и непосредственно участвует в террористических актах. Иран произвольно задерживает граждан Соединенных Штатов. Иранский режим способствует гуманитарному кризису, угрожает своим соседям, угрожает международному судоходству и проводит разрушительные кибератаки", - говорится в сообщении.

"Учитывая, что такое поведение угрожает миру и стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами, я решил, что в интересах Соединенных Штатов принять меры по ограничению и приостановке въезда в Соединенные Штаты в качестве иммигрантов или неиммигрантов высокопоставленных правительственных должностных лиц Ирана и их ближайших родственников", - подчеркнул Трамп.

Отдельным распоряжением аналогичные меры вводятся в отношении правительственных чиновников президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Учитывая важность для Соединенных Штатов содействия деятельности конституционного правительства и демократических институтов в Венесуэле, я определил, что в интересах Соединенных Штатов принять меры по ограничению и приостановлению въезда в Соединенные Штаты в качестве иммигрантов или неиммигрантов высокопоставленных членов режима Николаса Мадуро", - говорится в распоряжении.

В нем оговаривается, что это не распространяется на тех, "кто прекращает эти действия и предпринимает конкретные шаги, чтобы помочь Венесуэле вернуться в статус демократической страны".

Ранее Трамп в ООН обвинил Иран в атаке на саудовский НПЗ. Американский президент с трибуны Генассамблеи ООН пообещал ужесточать санкции против Ирана.

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Теги: США, Иран, Венесуэла, Трамп, Дональд Трамп, Запрет на въезд, запрет въезда
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Источник: korrespondent.net

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