Опубликована жалоба на разговор Трампа с Зеленским

В Конгрессе опубликовали рассекреченый доклад работника спецслужб, которого обеспокоил разговор Трампа с Зеленским.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в четверг, 26 сентября, опубликовал жалобу сотрудника спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским от 25 июля.

"Эта жалоба не должна была скрываться от Конгресса. Она выявила серьезные нарушения, и генеральный инспектор признал их неотложными и достоверными. Эта жалоба является дорожной картой нашего расследования и дает значительную информацию Комитету для дальнейшей работы с другими свидетелями и документами. И это подтверждается записью звонков, опубликованной вчера", - сказал председатель комитета сенатор-демократ Адам Шифф.

Сотрудник написал, что звонок вызвал у чиновников Белого дома "обеспокоенность тем, что произошло".

В жалобе отмечается, что юристы Белого дома "уже обсуждали вопрос о том, как относиться к разговору в связи с вероятностью, что они были свидетелями того, что президент злоупотребляет своим служебным положением для личной выгоды".

"Выполняя свой официальный долг, я получил информацию от нескольких чиновников правительства США, что президент Соединенных Штатов использует служебное положение, чтобы вынудить другую страну вмешаться в американские выборы 2020 года. Это вмешательство включает, среди другого, давление на другую страну, чтобы она расследовала деятельность одного из главных внутренних политических соперников президента. Персональный адвокат президента, мистер Рудольф Джулиани, - центральная фигура в этой попытке. Генеральный прокурор Уильям Барр, похоже, также вовлечен", - говорится в сообщении.

"Сотрудники Белого дома, которые рассказали мне эту информацию, были глубоко обеспокоены тем, что стало известно из телефонного разговора. Они сказали мне, что юристы Белого дома ведут дискуссию, как относиться к звонку, из-за вероятности, по словам чиновников, что они стали свидетелями того, как президент злоупотреблял служебным положением в личных целях", - продолжает информатор.

"В последующие за телефонным звонком дни я узнал от нескольких чиновников США что старшие сотрудники Белого дома вмешались, чтобы "заблокировать" все записи телефонного звонка, особенно официальную, слово в слово, стенограмму звонка, которая была сделана, как обычно, в ситуационной комнате Белого дома. Эти действия показали мне, что чиновники Белого дома понимают серьезность того, что выяснилось в ходе звонка", - говорится в жалобе.

С полным текстом заявления можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, после скандала вокруг стенограммы разговора Зеленского с Трампом, опубликованной Белым домом накануне, нардеп Алексей Гончаренко потребовал от Офиса президента показать свою версию записи разговора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet