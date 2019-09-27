РФ запустила сверхзвуковую ракету у границы с США

Учебный пуск крылатой ракеты "Оникс" провели на Чукотке.

Российские военные провели учебный пуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, в регионе, который имеет морскую границу США.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"Впервые в истории расчет берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" с территории Чукотского автономного округа. Полет крылатой ракеты прошел в штатном режиме. В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров", – отчитались в ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что пуск крылатой ракеты "Оникс" по морской цели в акватории Чукотского моря был проведен "в соответствие с планом боевой подготовки ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России".

В департаменте отметили, что безопасное выполнение ракетной стрельбы обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Как сообщалось 30 марта, Пентагон возрождает стратегию развертывания сил времен холодной войны.

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