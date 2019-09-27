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РФ запустила сверхзвуковую ракету у границы с США

Комментариев: 5
Учебный пуск крылатой ракеты "Оникс" провели на Чукотке.
Береговой комплек "Бастион" отработал пуск крылатой ракеты "Оникс"
Береговой комплек "Бастион" отработал пуск крылатой ракеты "Оникс"
mil.ru

Российские военные провели учебный пуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке, в регионе, который имеет морскую границу США.

Об этом заявили в Минобороны РФ.

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"Впервые в истории расчет берегового комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" с территории Чукотского автономного округа. Полет крылатой ракеты прошел в штатном режиме. В установленное время она успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров", – отчитались в ведомстве.

Также в Минобороны заявили, что пуск крылатой ракеты "Оникс" по морской цели в акватории Чукотского моря был проведен "в соответствие с планом боевой подготовки ракетного соединения Войск и сил на Северо-востоке России".

В департаменте отметили, что безопасное выполнение ракетной стрельбы обеспечивали около 10 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Как сообщалось 30 марта, Пентагон возрождает стратегию развертывания сил времен холодной войны.

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Теги: Россия, ракета, граница, США
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Комментариев (7)
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Coюзник    27.09.2019, 11:30
Оценка:  0
Coюзник
Хвастаются наступательным вооружением только агрессоры в генах которых ...только убивать и разрушать ... и захватывать чужие территории
Кайдаш    27.09.2019, 11:01
Оценка:  -1
Кайдаш
Трамп уже обделался...
ThaiFever    27.09.2019, 11:16
Оценка:  +1
ThaiFever
нет.. Трамп человек со здравым умом , а вот свидомые хенералы могут опять начать вам лапшу вешать о готовящемся нападении на неньку требовать увеличения бюджета для армии , а потом дерибанить деньги , а если техникой дадут , то сепарам продавать как не раз уже было
farfalle    27.09.2019, 11:22
Оценка:  +1
farfalle
А потом военсклады взорвал и шито-крыто. Уже опробвано)
farfalle    27.09.2019, 10:41
Оценка:  0
farfalle
Чубатые. а вы чего можете запустить? Ну кроме шептуна))
Via_dolorosa    27.09.2019, 10:18
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Сев.Корр-2
farfalle    27.09.2019, 10:42
Оценка:  0
farfalle
Тебе скинуть ссылки на запуск ракет США и стран НАТО? Ну чтобы ты и их туда записал
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