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Гонтарева рассказала новые подробности ДТП в Лондоне

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Экс-глава Нацбанка заявила, что нет свидетельств, что ее сбили преднамеренно. А также водитель не скрывался с места аварии.
Валерия Гонтарева в больнице Лондона после ДТП
Валерия Гонтарева в больнице Лондона после ДТП
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Бывшая руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева, комментируя ДТП в Лондоне, заявила, что пока нет свидетельств, что водитель действовал умышленно. Об этом она сказала в интервью Украинскому радио.

"Нет, конечно. Я не могу сказать, потому что пока нет никаких свидетельств, что этот водитель сделал это умышленно", - сказала она.

Гонтарева также сообщила, что водитель не скрывался с места дорожно-транспортного происшествия, и ей сразу было известно его имя и номер машины.

По ее словам, сейчас полиция снова опрашивает свидетелей.

"Единственное, что я помню, когда я открыла глаза, они (свидетели - ред.) говорили, что водитель не мог меня не видеть, потому что выезжал из-за угла. Я переходила по пешеходному переходу и он сбил меня просто посередине. Но может он слушал музыку, мы же не знаем, что он делал в тот момент. Давайте не спекулировать на этом. Я не знаю, что это было. Если они придут к выводу, что это было покушение, то будем дальше совершать какие-то действия. Если окажется, что это было обычное ДТП, будем жить с мыслью, что это было ДТП", - рассказала Гонтарева.

Она отметила, что тяжелую травму, уже две операции и впереди еще две.

Напомним, 30 августа Гонтарева сообщила журналистам, что попала в ДТП в Лондоне, где она проживает в последнее время.

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Теги: Британия, ДТП, Лондон, авария, Великобритания, Гонтарева
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Источник: korrespondent.net

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