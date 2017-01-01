Трамп предлагал отменить санкции против Ирана - Роухани

Предложение американского лидеро было в неприемлемой форме, поэтому Тегеран отказался, утверждает Роухани.

Президент Ирана Хасан Роухани заявляет, что глава Белого дома Дональд Трамп предлагал на переговорах с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке отменить все санкции в отношении Ирана. Об этом говорится в заявлении на сайте президента Ирана.

"Другой темой переговоров было то, какие санкции надо отменять, и американцы сказали, что отменят все санкции. Но это не было в приемлемой для нас форме", - заявил Роухани.

В то же время, Трамп заявил, что ответил отказом на предложение Ирана снять санкции в обмен на проведение встречи.

"Иран хотел, чтобы я отменил введенные против них санкции ради проведения встречи. Я сказал, конечно же, нет!" - написал Трамп в Twitter

Как сообщает BBC, что Великобритания, Франция и Германия предупредили Иран, что в случаи дальнейшего нарушения ядерного соглашения члены ЕС выйдут из соглашения.

Сообщается, что страны запустят специальную процедуру в решении споров по выходу из соглашения, в случаи любого дальнейшего нарушения документа.

Отмечается, что предупреждение было вынесено на встрече с иранскими министрами на Генассамблее ООН.

Стоит отметить, что выступая с трибуны Генассамблеи ООН Трамп пригрозил усиливать санкционное давление на Иран.

Сам Роухани в ответ заявил с трибуны ООН, что Иран столкнулся с "экономическим терроризмом" со стороны США.

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