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Британский парламент возобновил работу: Джонсон сразу проиграл голосование

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Первое же голосование парламента Великобритании после возобновления работы стало проигрышным для Бориса Джонсона.
Джонсон проиграл первое же голосование после возобновления работы парламента
Джонсон проиграл первое же голосование после возобновления работы парламента
DW

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проиграл первое же голосование в парламенте после возвращения депутатов к работе в связи с решением Верховного суда. Об этом сообщает Politico в пятницу, 27 сентября.

Парламентарии проголосовали в четверг против просьбы правительства сделать не следующей неделе трехдневный перерыв в работе парламента в связи с проведением ежегодной конференции Консервативной партии. Правительственное предложение в поддержку короткого парламентского перерыва было отклонено 306 голосами против 289.

Обычно перерывы в заседаниях предоставляются в качестве формальности, но оппозиционные партии объединились, чтобы заблокировать трехдневный перерыв в знак протеста против пятинедельного приостановления работы парламента, инициированного правительством в начале сентября.

Во вторник это решение было признано незаконным в Верховном суде, и депутаты вернулись к работе.

Это уже седьмое поражение Джонсона в парламенте. Голосование не означает, что конференция консерваторов не состоится, но теперь депутаты этой партии столкнутся с трудностями при поездках туда и обратно с места проведения в Манчестере, обратно в Вестминстер, если они будут обязаны участвовать в голосовании.

Ранее сообщалось, что Джонсон преждевременно покинул Генассамблею ООН из-за решения британского суда о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента.

В тот же день парламент Великобритании возобновил работу после двухнедельной паузы.

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Теги: Британия, парламент, Великобритания, Борис Джонсон
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Источник: korrespondent.net

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