Делегаты США покинули зал ООН во время выступления Венесуэлы

Во время выступления вице-президента Венесуэлы Делси Родригес зал покинули не менее восьми делегаций.



Делегации нескольких стран покинули в пятницу, 27 сентября, зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.



В частности, зал покинули представители США и Колумбии. Один из американских дипломатов перед тем, как выйти из зала, демонстративно наклонил стул, прислонив его спинкой к столу.



В состав колумбийской делегации вошли представители венесуэльской оппозиции. Они выкрикнули имя своего лидера Хуана Гуайдо, после чего вышли из зала.



Во время выступления Родригес зал Генассамблеи покинули не менее восьми делегаций. Дипломаты европейских стран остались сидеть на своих местах, ушли представители ряда латиноамериканских стран, за исключением Кубы, Мексики и Уругвая.



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