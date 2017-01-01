Волкер подал в отставку – СМИ

Спецпредставитель принял такое решение после упоминания его имени в публикации жалобы о возможном давлении Трампа на Зеленского.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер Reuters (архивное фото)



Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкерподал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкерподал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на три источника. Телекомпания отмечает, что в жалобе упоминалось имя Волкера.

В ходе переговоров американский лидер оказывал давление на Зеленского относительно проведения расследования по делу в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.



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Должность спецпредставителя Волкер занимал с 7 июля 2017 года. Ранее сообщалось, что Волкер вызван на допрос в конгресс по "украинскому делу" Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Корреспондент