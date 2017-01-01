Волкер подал в отставку – СМИ
Спецпредставитель принял такое решение после упоминания его имени в публикации жалобы о возможном давлении Трампа на Зеленского.
Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкерподал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на три источника.
Телекомпания отмечает, что в жалобе упоминалось имя Волкера.
В ходе переговоров американский лидер оказывал давление на Зеленского относительно проведения расследования по делу в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Должность спецпредставителя Волкер занимал с 7 июля 2017 года.
Украинагейт. Что известно о деле Хантера Байдена
Украинагейт. Что известно о деле Хантера Байдена
Ранее сообщалось, что Волкер вызван на допрос в конгресс по "украинскому делу".
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент