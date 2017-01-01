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Волкер подал в отставку – СМИ

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Спецпредставитель принял такое решение после упоминания его имени в публикации жалобы о возможном давлении Трампа на Зеленского.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер
Reuters (архивное фото)

Специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкерподал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на три источника.
 
Телекомпания отмечает, что в жалобе упоминалось имя Волкера.
 
В ходе переговоров американский лидер оказывал давление на Зеленского относительно проведения расследования по делу в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
 
Должность спецпредставителя Волкер занимал с 7 июля 2017 года.

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Теги: Госдеп, Україна-США, відставка, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net
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