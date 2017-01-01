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Импичмент Трампа: почти половина американцев - за

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Против процедуры импичмента высказались 42 процента опрошенных жителей Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Решение Палаты представителей США запустить процедуру импичмента президента Дональда Трампа поддерживают 47 процентов американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Hill и исследовательской компанией HarrisX 26-27 сентября.

Это на 12 процентных пункта больше, чем три месяца назад. Против процедуры импичмента высказались 42 процента опрошенных, еще 11 процентов не смогли дать ответа на вопрос.

Как сообщает газета, среди сторонников Демпартии США число тех, кто поддерживает импичмент, выросло с 59 до 78 процентов. Среди сторонников Республиканской партии - с 13 до 18 процентов.

В США 24 сентября запустили процедуру импичмента Трампа, поводом для которого стал скандал, разгоревшийся из-за телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля. 

Доклад ЦРУ о разговоре Трампа с Зеленским. Главное

 

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Теги: Импичмент Президента, соцопросы, Дональд Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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